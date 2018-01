Inflação na zona do euro fica em 2,3% em 2002 A taxa anual de inflação da zona do euro subiu para 2,3% em dezembro, ante 2,2% no acumulado até novembro. O resultado foi atribuído à alta dos preços de energia, informou a Eurostat. A inflação de 2002 na zona do euro correspondeu às expectativas dos analistas, mas ficou 0,1 ponto porcentual acima dos 2,2% estimados inicialmente pela Eurostat. O índice que exclui os preços mais voláteis, como os de energia e alimentos, caiu para 2,2% em dezembro, ante 2,3% no acumulado até novembro. Apesar da pequena alta do índice geral, analistas avaliam que a inflação ficará sob controle neste ano na região.