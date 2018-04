Inflação na zona do euro sobe 0,2% em junho

Os detalhes dos números finais de junho mostram que a taxa anual de inflação foi puxada para baixo por uma queda de 18,8% no preços dos combustíveis para transporte e de 39,3% nos custos do óleo para calefação. Uma retração de 3% nos preços do leite, queijo e dos ovos e de 13,4% no custo de equipamentos audiovisuais também pesaram no índice. Já a elevação mensal foi provocada por alta de 5,2% no custo dos combustíveis para transporte em junho e por aumento de 2,1% nos preços do tabaco. As informações são da Dow Jones.