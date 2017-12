Inflação não deve afetar juros A esperada alta da inflação em julho e agosto, por conta do aumento de tarifas, combustíveis e alimentos, não será suficiente para reverter a tendência de queda de juros. Esta é a opinião de alguns economistas ouvidos pelo Estado, como Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, e Dionísio Carneiro, da PUC-Rio. "A inflação de julho está mais ou menos dentro das previsões", diz Carneiro, observando que os índices devem variar em torno de uma média de 1%, o que significa que alguns deles vão mesmo ficar acima de 1%. Ele acha que alguns índices "podem assustar, mas não têm a ver com excesso de demanda e não mudam a perspectiva de inflação no ano". Isso, pois eles não pressionam a inflação permanentemente. Carneiro está mais preocupado com o cumprimento da meta de 2001, observando que a redução da inflação de 6% para 4% é mais difícil do que de 10% para 6%. Ele não está pessimista, mas acha que deve haver atenção para o aquecimento da atividade econômica na virada do ano e início de 2001, que pode pressionar os preços. Maílson diz que geada provocou alta da inflação Para Maílson, a alta da inflação causada por fatores como as geadas (que afetam os hortifrutigranjeiros) tende a se esvair durante o ano, à medida que os preços daqueles produtos voltem ao seu nível normal. A sua preocupação ainda é o câmbio, que poderia se depreciar se aumentassem muito as captações de recursos no mercado interno (por causa dos juros mais baixos), em lugar de operações externas. Um dólar muito barato poderia estimular o consumo de importados e desestimular as exportações, o que poderia pressionar os preços