Inflação não tira otimismo da indústria de alimentos O pulo inflacionário, provocado principalmente pelos alimentos, não chega a tirar o sono dos fabricantes do setor de alimentos. Os de menor porte adotam medidas para conter custos e gastos, diluir os reajustes de preços e, em alguns casos, enxugar o quadro de funcionários. Já a gigante Nestlé segue o ritmo de produção sem temer a disparada da inflação nem descartar aumento de vendas de até 15% em 2003, estimado pelo presidente da empresa no Brasil, Ivan Zurita. "Não acredito em crescimento da inflação. O que acorre é uma bolha inflacionária provocada pela desvalorização da moeda", garante Zurita. Otimista, o executivo aposta num índice entre 10% e 12% para o próximo ano. Mas, em seu ponto de vista, não há nada a temer, "uma vez que o governo reconheça que é um momento passageiro". De olho na escalada do dólar, Zurita acrescenta que a companhia implantou uma política de redução de custos desde o início do ano justamente para poder absorver o impacto. "Reduzimos custo e aumentamos preços de maneira a manter a performance financeira bruta projetada", comenta. Em novembro, por exemplo, a empresa suíça reajustou a tabela em 12% e no próximo dia 18 haverá remarcação média de 10% nos preços. "Esses aumentos não foram suficientes para cobrir os custos do cacau, açúcar e embalagem, que atingiram um pico anormal. Em contrapartida, aumentamos o volume, o que nos ajudou a compactar os custos em maior escala", diz. Apesar de não apostar num 2003 "eufórico", Zurita acredita que a Nestlé terá um crescimento real de 5% sobre um faturamento estimado de R$ 7,5 bilhões neste ano - sendo R$ 1 bilhão gerado pela Garoto. Marilan aposta em recuo do trigo O diretor nacional de Vendas e Logística da Marilan Alimentos S/A, quarta maior fabricante de biscoitos do País, Orivaldo Onofre Galasso, concorda. "É uma bolha inflacionária que irá regredir?. Segundo ele, a taxa de inflação tende a ficar em 8,5% em 2003. O setor de massas secas e biscoitos foi um dos mais açoitados pela alta do dólar por causa da matéria-prima trigo, que levou os preços a acréscimos de 45% e 30%, respectivamente. Na análise de Galasso, o setor começa a ver os ganhos agora que o preço do trigo está em queda. "Já houve recuo de 10% e até janeiro haverá queda de mais 18% na tonelada de trigo", acredita. Galasso prevê para 2003 aumento nas vendas de até 12% no volume e pelo menos 20% na receita, que deverá fechar 2002 em R$ 220 milhões, com uma produção de 65 mil toneladas. "O novo governo tem credibilidade suficiente para frear a escalada da inflação", aposta. BF se previne A BF Produtos Alimentícios, que atua na área de conservas para as classes C e D, preferiu tomar medidas preventivas para evitar queda nas vendas. O diretor Zanone Campos começou por negociar um reajuste escalonado com seu fornecedor de latas, cuja embalagem tem impacto de 43% no peso final do produto. A tabela apresentada pelo fornecedor chegou 8% mais cara em outubro, cujo pagamento Campos dividiu em duas etapas. Mesmo procedimento foi adotado em dezembro sobre 12%. "Desta forma minimizamos os repasses para o consumidor final", alega. Ainda assim a BF suspendeu as vendas para duas redes varejistas de grande porte do mercado por falta de consenso nas negociações. Além das arrumações paralelas com o fabricante de embalagem Zanone procurou reduzir a participação em feiras e cortar gastos internos. "Se a empresa não pensar bem antes de aumentar preços não haverá venda, porque o povo está sem dinheiro", avalia. Na esteira de cortes a BF despediu 14 vendedores e terceirizou a equipe de vendas. "Com isso economizaremos R$ 180 mil por mês", calcula. Outra medida foi aglutinar funções dos dois gerentes divisionais para um, que comandará os negócios nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. "Com a redução no quadro de funcionários haverá ganhos na folha de pagamento de até 80%", diz. A BF deve fechar 2002 com receita bruta de R$ 660 milhões e capacidade de produção de 7 mil toneladas/mês. "Para o ano seguinte a meta é alcançar R$ 1 bilhão e passar a produzir 10 mil toneladas/mês", projeta. Erlan exporta A sorte da Produtos Erlan, fabricante de balas e pirulitos, segundo a sócia-diretora Rosalina Cardoso Vilela, foi criar um departamento financeiro há três meses. Ela conta que a empresa reduziu a margem de lucro entre 5% e 6% para o último trimestre do ano, e fez reajustes. "Em novembro fomos obrigados a reajustar os preços em 25% por conta da alta da matéria-prima", conta. A resposta, segundo a diretora, foi uma queda de 20% nas vendas no mesmo mês. Mas a Erlan está otimista com as exportações, que em 2001 tiveram participação de 15% na receita. ?As vendas externas passaram para 25% em 2002, com tendência de aumentar ainda mais no próximo ano", diz Rosalina, que pretende ganhar novos mercados em janeiro. "Começaremos a exportar para países da América do Sul e Europa", diz. No mercado interno, 2003 não deverá ter crescimento. "Os negócios vão deslanchar em 2004. Por enquando, o povo está ressabiado e só vai comprar o básico", analisa.