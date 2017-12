Inflação no atacado nos EUA cai 0,3% e previsão era de alta Os preços no atacado nos EUA caíram, pela primeira vez, em novembro, refletindo o declínio de preços de alimentos, energia e automóveis, indicando que a pujante expansão do país não está alimentando a inflação. O Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) desacelerou-se 0,3% no mês passado, parcialmente revertendo a alta de 0,8% em outubro. O núcleo do índice, que expurga os preços de alimentos e energia, recuou pela primeira vez desde junho, caindo 0,1%. Os números surpreenderam os analistas. A previsão média de economistas consultados pela Dow Jones era de aumento de 0,1% no índice geral e estabilidade do núcleo. A queda valida a percepção do Federal Reserve de que a inflação seguirá muito baixa no próximo ano e nos subseqüentes. Apesar do crescimento a uma taxa anualizada de 8,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, as empresas não encontram espaço para repassar aumento de preços, diante do quadro de mercado de trabalho restrito. Maiores quedas O declínio dos preços refletiu principalmente as quedas registradas nos grupos de alimentos, energia e automóveis. Os preços dos alimentos, que respondem por um quinto do índice, caíram 0,3%, após três meses em alta. Os preços da energia recuaram 1,2%, puxados pelo declínio de 4,8% nos preços de gasolina. Os automóveis ficaram, em média, 0,8% mais baratos, o que correspondeu à maior queda em sete meses. Em termos anuais, os preços estão estáveis nos EUA. Nos 12 meses até novembro, o PPI subiu 3,4%, mesmo porcentual registrado no período de 12 meses até outubro. O núcleo do índice subiu 0,5% na comparação entre os mesmo períodos. As informações são da Dow Jones.