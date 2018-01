Inflação no atacado nos EUA sobe acima do esperado A inflação no atacado nos Estados Unidos - Índice de Preços ao Produtor (PPI) - subiu 0,9% em dezembro, depois de ter subido 0,7% em novembro. O número veio bem acima da mediana das previsões de analistas, que era de alta de 0,4% do índice. No período de 12 meses terminado em dezembro, os preços no atacado subiram 5,4% em termos não ajustados, depois de uma alta de 4,4% em novembro. O preço da gasolina no atacado novamente voltou a assustar. O produto teve alta de 12,3%, o maior aumento desde os 12,7% registrados em setembro. Já os preços das matérias-primas caíram 2,3% em dezembro nos EUA, e os de bens parcialmente processados subiram 0,2%. Os preços de bens finais do setor de energia aumentaram 3,1% no mês passado, depois de terem caído 4% em novembro. Vendas no varejo crescem abaixo do previsto O Departamento do Comércio informou que as vendas no varejo cresceram 0,7%, abaixo do previsto em dezembro. A mediana das previsões de 18 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC era de um crescimento de 0,9%. Excluído o movimento do setor automotivo, as vendas cresceram 0,2% - metade do previsto para este critério, que estava na casa dos 0,4%.