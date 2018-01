Inflação no Brasil preocupa empresas norte-americanas O presidente da Câmara Americana de Comércio (Amcham), Álvaro de Souza, disse hoje que a retomada da inflação é uma das maiores preocupações da maioria dos associados da entidade. Segundo o executivo, o temor é que se instale novamente no País o mecanismo conhecido como gatilho salarial, ou seja, a reposição automática da inflação. "Se tivermos novamente um mecanismo automático de reposição, o risco maior é a inflação crescer e se perpetuar", disse. Essa mesma opinião é compartilhada pelo principal colaborador de Lula e provável ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Segundo ele, o momento é muito delicado e o grande desafio é evitar que a alta da inflação seja repassada aos preços e salários. Apesar do temor dos empresários associados à Amcham e da equipe de transição, Álvaro de Souza acredita que, se não houver "nenhum desastre nos próximos meses", a inflação começará a cair a partir de fevereiro. Na opinião do presidente da Amcham, além do controle da inflação, outro grande desafio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva é a restauração da capacidade de investimento do governo. Outra área que Álvaro de Souza considera essencial no futuro governo é a intensificação do comércio exterior.