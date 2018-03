Inflação no Peru desacelera a 0,25% em 2009, a menor da década

O instituto nacional de estatística e informática disse que em dezembro os preços subiram 0,32 por cento, em linha com a previsão do mercado e acima da deflação de 0,11 por cento vista em novembro.

O dado do ano todo também ficou em linha com a previsão do mercado, de zero a 0,5 por cento, e do banco central, de 0,2 a 0,4 por cento.

O número marca uma desaceleração ante a inflação de 2008, que foi de 6,65 por cento.

Para 2010, o banco central estima uma inflação entre 1,5 e 2,5 por cento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Patricia Vélez)