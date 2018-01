Inflação no Reino Unido fica abaixo do previsto em 2002 O índice que acompanha os preços no varejo no Reino Unido permaneceu em alta em dezembro, mas abaixo das projeções. O RPI ficou em 2,9% no ano passado, ante 2,6% no acumulado até novembro. O resultado ficou abaixo dos 3% estimados para o índice e foi impulsionado pela alta das hipotecas. O índice RPIX, que exclui os gastos dos britânicos com as hipotecas, ficou em 2,7% no ano, também abaixo das expectativas, de 2,9%. Os custos com petróleo e a gasolina continuaram a pressionar os indicadores; registraram alta de 3,2% no ano. Uma forte baixa de 4,7% no ano nos preços das roupas e calçados, a maior queda desde 1947, foi apontada como o principal fator para a alta moderada do índice de preços no varejo. As informações são da Dow Jones.