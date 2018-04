Inflação no Reino Unido sobe 1,8% em junho

Em relação a maio, a inflação em junho subiu 0,3%. Economistas esperavam alta de 0,3% no índice em junho, na comparação mensal, e de 1,9%, em relação a junho de 2008.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os preços dos setores de energia, alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco, permaneceu em 1,6% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, assim como esperava o mercado.

O Escritório Nacional de Estatísticas informou ainda que o índice de preços no varejo - medida de inflação doméstica geral mais conhecida - subiu 0,3% em junho em relação a maio e caiu 1,6% na comparação com junho do ano passado.

Economistas esperavam que o índice de preços no varejo caísse 0,5% em junho em relação a maio e cedesse 1,4% na comparação com junho do ano passado. As informações são da Dow Jones.