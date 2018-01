Inflação no Rio de Janeiro cai para 0,67% em junho A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor para a Cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) recuou para 0,67% em junho, ante 0,70% em maio, segundo divulgou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O principal impacto para desaceleração no índice foi dado pelo grupo alimentação, cuja variação passou de 1,65% em maio para 1,20% em junho. No ano, o IPC-RJ acumula alta de 3,31% e em 12 meses, de 5,88%. Nos demais grupos, a inflação apresentou as seguintes variações, respectivamente em maio e junho: habitação (0,19% para 0,27%); vestuário (0,76% para 1,82%); saúde e cuidados pessoais (1,08% para 0,94%); educação, leitura e recreação (-0,01% para -0,09%); transportes (0,34% para 0,65%) e despesas diversas (0,68% para 0,33%). O IPC-RJ abrange as despesas de famílias com renda entre um e 33 salários mínimos na cidade do Rio de Janeiro.