Inflação no Rio sobe 1,23% em agosto O Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas informa que em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor apurado para a Cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ), abrangendo famílias no intervalo de classe de renda de 1 a 33 salários mínimos, registrou alta de 1,23%. No mês de julho, o IPC-RJ havia sido de 0,57%. A análise deste resultado, segundo técnicos da FGV, mostra, em termos de grandes grupos, que as pressões acima da variação média foram exercidas pelos grupos Alimentação (3,05%) e Transportes (1,66%). Indica também que se situaram em nível abaixo da variação média os grupos Educação, Leitura e Recreação (0,91%), Vestuário (0,55%), Habitação (0,41%), Despesas Diversas (0,24%), e Saúde e Cuidados Pessoais (0,08%).