Inflação no RJ ficou em 2,12% em janeiro O Índice de Preços ao Consumidor da cidade do Rio de Janeiro (IPC-RJ) ficou em 2,12% em janeiro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado é inferior ao de dezembro, quando o índice atingiu 2,17%. Segundo a FGV, a inflação no mês passado atingiu variações acima da média nos preços dos grupos Educação, Leitura e Recreação (4,17%), Transportes (3,31%) e Alimentação (2,97%). Os preços dos outros grupos verificaram taxa abaixo da média no mês, como Habitação (1,25%), Despesas Diversas (1,20%), Vestuário (0,64%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,40%). Em janeiro, os produtos que mais subiram de preço foram gasolina (8,3%), álcool combustível (5,84%) e curso superior (8,18%). A FGV apura o índice abrangendo famílias no intervalo de classe de renda de 01 a 33 salários mínimos.