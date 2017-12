Inflação no varejo em SP recua para 0,58% O Índice de Preços ao Varejo (IPV) recuou para 0,58% na primeira prévia de setembro ante 0,73% do fechamento de agosto. O resultado foi divulgado hoje pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), que salientou que a pesquisa desta semana está maior (vai do dia 1º ao dia 10) por causa do feriado da Independência na semana passada. No ano, o IPV acumula alta de 7,07% e, em 12 meses, de 9,56%.