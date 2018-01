Inflação no varejo em SP sobe 0,26% em janeiro O Índice de Preços no Varejo (IPV) calculado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) subiu 0,26% em janeiro ante uma elevação de 0,19% no mês anterior. A inflação do comércio do primeiro mês do ano também foi superior à taxa de 0,16% registrada em igual período de 2005. Nos últimos 12 meses, encerrados em janeiro, a alta é de 2,60%. Em janeiro, o grupo de combustíveis e lubrificantes foi, mais uma vez, o que apresentou maior elevação mensal de preços dentre os pesquisados, registrando aumento de 1,74% em relação a dezembro. No acumulado de 12 meses, este conjunto de preços também registra uma das maiores altas da pesquisa, ficando em 10,27%. Segundo a Fecomercio, a pressão foi motivada pela entressafra da cana-de-açúcar, que elevou os preços do álcool hidratado e do álcool anidro (misturado à gasolina). "O aumento do preço do petróleo no mercado internacional motivou as duas principais altas de janeiro, a de combustíveis e lubrificantes e a de material de construção, este último em virtude de alguns materiais utilizarem como matéria-prima o petróleo", explicaram os assessores da Federação na nota. Preços da construção surpreenderam O resultado apresentado pelo grupo de Material de Construção foi uma surpresa para a equipe da Fecomercio, porque, segundo os assessores, não registrava uma variação positiva desde março do ano passado e finalizou janeiro com alta de 0,95%. Com elevação de 0,91%, o setor de eletrodomésticos passa pela recomposição de estoques no início de ano e tem seus preços pressionados também por ser um período em que são lançadas as novas linhas de produtos, que trazem novidades e também acréscimo nos preços. Os grupos de supermercados e feiras registraram altas de 0,10% e 0,46%, respectivamente. "As principais pressões nestes grupos ficaram por conta das altas de preços, principalmente, em verduras, tubérculos e frutas, em decorrência da entressafra", pontuaram os assessores. De acordo com eles, este é o caso de cereais (3,36%), tubérculos (5,41%), verduras (3,37%) e frutas (1,95%) vendidos em supermercados. Nas feiras, estes produtos registraram as seguintes variações: verduras (5,35%), frutas (1,18%) e tubérculos (1,18%). Preço da carne em queda Os preços das carnes (bovina e frango) continuam a trajetória de queda iniciada após a descoberta de focos da febre aftosa no País. "Este fato fez com que o país sofresse no ano passado vários embargos e prejudicou o fluxo de exportações, o que contribuiu para o aumento de oferta no mercado interno", analisaram os profissionais da Fecomercio. Os preços do produto em supermercados registraram redução de 2,85%, e nos açougues o índice foi de 3,72%. Já as aves registraram quedas de 5,70% nos açougues, de 7,73% nos supermercados e de 2,69% nas feiras livres.