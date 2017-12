Inflação nos EUA afeta Bovespa O fato relevante do dia foi a divulgação do CPI - Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, que ficou acima do esperado. Com isso, aumenta a apreensão em relação aos juros nos EUA. Como o Fed - banco central dos EUA -teme que a economia do País esteja excessivamente aquecida, houve vários aumentos nos juros recentemente para promover um "pouso suave". O governo norte-americano acredita que se nada for feito, esse crescimento excessivo pode provocar um aumento na inflação, e, mais à frente, uma recessão. Com isso, as bolsas caíram em Nova Iorque. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em queda de 0,60%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 2,28%. Essas quedas afetaram a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que fechou em queda de 0,11% e volume de R$ 706,243 milhões. A queda poderia ter sido maior se não fosse a crença dos investidores nos bons indicadores da economia brasileira. A não ser que surjam novidades no caso Eduardo Jorge, os mercados já não se preocupam muito mais com a crise política da semana passada, embora mantenham-se atentos ao noticiário. Destaca-se o anúncio de hoje do Banco Central de lançamento de bônus globais para trocar os bradies como títulos da dívida externa brasileira. Com isso, espera-se que o governo obtenha condições melhores para a sua dívida. Apesar do grave vazamento de óleo ocorrido no Paraná, da Refinaria Getúlio Vargas, as ações da Petrobras não tiveram reação diferente das demais nesta terça-feira. Petrobras PN - ações preferenciais, sem direito a voto - caiu apenas 0,59%. O destaque de alta entre as principais ações na Bolsa foi Eletrobrás, que subiu 2,10%. Aliás, outras ações do setor elétrico, como Cesp e Eletropaulo, também subiram em porcentuais semelhantes. Dólar estável em R$1,7970 O dólar encerrou o dia estável em relação a ontem, em R$ 1,7970. O dólar oficial de hoje, que é a média dos negócios do dia ponderado pelas quantidades, também fechou em R$ 1,7970, com queda de 0,05%. Operadores comentam que o volume de ingresso de dólares continua positivo. A captação de recursos no exterior está grande, aumentando o volume de entradas externas para investimentos diretos e para financiamentos ao comércio exterior. A isso se somam os números favoráveis de recuperação da economia brasileira.