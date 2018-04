Inflação nos EUA sobe 0,7% em junho ante maio O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que serve como referência para a inflação, subiu como era esperado em junho, refletindo elevação nos preços de energia e automóveis. O CPI subiu 0,7% em junho na comparação com maio, superando levemente a previsão de aumento de 0,6% dos economistas. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2%, levemente acima da previsão de alta de 0,1%. Em relação a junho do ano passado, o núcleo do CPI subiu 1,7%.