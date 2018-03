Inflação ocasionou aumento da taxa de juros de longo prazo O diretor de Normas e Sistema Financeiro do Banco Central (BC), Sergio Darcy, disse hoje que a decisão de elevar a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 11% para 12% foi mais influenciada pelo comportamento da inflação nos últimos meses. "O risco Brasil, como vocês têm acompanhado, vem caindo nos últimos meses", disse. Ele lembrou que a TJLP é formada tendo como componentes a taxa de risco Brasil e a inflação. Perguntado se o Conselho Monetário Nacional (CMN) não estaria sendo excessivamente conservador ao elevar a taxa, o diretor respondeu que a intenção foi definir algo razoável em comparação às taxas de mercado. A TJLP é usada em muitas operações financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Auditores O CMN decidiu hoje elevar de quatro para cinco anos o prazo para o rodízio dos auditores independentes das instituições financeiras. "Com isso, fazemos uma harmonização das regras do Banco Central (BC) com as da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)", disse Darcy. O CMN, ao mesmo tempo, deu prazo adicional de um ano para as empresas de auditoria cujos contratos se encerraram no ano passado. "Para esses casos (quatro ou cinco instituições), entendemos que era adequado dar este prazo de mais um ano", disse. O CMN também resolveu hoje fixar entre R$ 62,3 bilhões e R$ 84,3 bilhões o intervalo de variação da base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) para o segundo trimestre do ano. No intervalo, o CMN embutiu uma projeção de expansão acumulada da base em 12 meses de 44,9%. O intervalo para o M1 (papel-moeda em poder do público mais depósitos à vista) foi fixado entre R$ 81,4 bilhões e R$ 110,2 bilhões e o do M4 (conjunto de todos os ativos financeiros do país) ficou entre R$ 749,7 bilhões e R$ 1,014 trilhão.