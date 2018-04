Inflação para baixa renda perde força em junho, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede as despesas de consumo das famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos (de R$ 465 a R$ 1.162,50), perdeu força e registrou inflação de 0,14% em junho, ante alta de 0,69% em maio, informou nesta segunda-feira, 6, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador acumula alta de 2,99% no primeiro semestre de 2009 e de 4,35% nos últimos 12 meses.

Veja também:

Entenda os principais índices

A inflação para a baixa renda foi maior do que a calculada para a faixa entre 1 e 33 salários mínimos (de R$ 465 a R$ 15.345). Para essa faixa, o IPC indicou inflação de 0,12% em junho e 2,66% no primeiro semestre de 2009. Porém, no comparativo de 12 meses, o IPC-C1 acumula menos inflação que o IPC, com alta de 4,87%.

Em junho, o único dos sete grupos de despesas do IPC-C1 que teve registrou aceleração de preços foi o de Alimentação, que saiu de uma deflação de 0,08% em maio para uma variação positiva de 0,31% em junho. No período, o grupo de Habitação fez o movimento inverso, ao sair de uma alta de 1,27% em maio para uma variação de -0,02% em junho. A FGV informou, em nota, que a tarifa de eletricidade residencial caiu do registro de 2,79% em maio para uma variação em junho de -2,61%.

Também ficaram com taxas negativas no último mês os grupos de Transportes, que caiu de zero em maio para -0,03% em junho, e Educação, Leitura e Recreação, cuja deflação acelerou de -0,02% para -0,54%.

O grupo que mais contribuiu para a desaceleração do IPC-C1 foi o de Despesas Diversas, que desacelerar de 7,15% em maio para 0,24% em junho, com destaque para o item cigarros, que teve alta de 11,89% no mês anterior e de 0,09% no mês passado. Também houve recuo no ritmo de preços dos grupos Vestuário (de 0,78% para 0,42%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 1,17% para 0,08%).