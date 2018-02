Inflação para baixa renda ultrapassa índice geral em 2007

A inflação para as famílias de baixa renda subiu mais que o índice geral em 2007, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação de preços para a classe com rendimento de um a seis salários mínimos, fechou o ano com variação de 5,16%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve alta de 4,46%. Veja também: IPCA fecha 2007 em alta de 4,46%, próxima ao centro da meta Entenda os principais índices Ambos os índices foram influenciados pela elevação nos preços dos alimentos no ano passado, responsável por quase metade (2,21 ponto porcentual) da inflação geral do País. A diferença entre a variação registrada pelo IPCA - que abrange as famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos - e pelo INPC acontece pois os alimentos têm peso maior nas despesas das famílias de baixa renda. Em 2006, o INPC tinha acumulado alta de 2,81%. Já em dezembro, o índice ficou em 0,97%, também acima do IPCA do mês (0,74%).