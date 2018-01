Inflação para classe média em abril sobe 0,23% em SP O custo de vida das famílias de classe média residentes na capital paulista, com renda mensal entre 10 e 40 salários mínimos, subiu 0,23% em abril, segundo o Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM), calculado pela Ordem dos Economistas de São Paulo. Com esta variação, a inflação medida pelo ICVM interrompe uma trajetória de queda de dois meses consecutivos. Em fevereiro o índice havia fechado com deflação de 0,16% e em março com uma variação negativa de 0,27%. Com a taxa de abril, o ICVM passa a acumular altas de 0,44% no ano e de 2,11% em 12 meses. Sáude é item de maior alta O grupo Saúde foi o componente que mais contribuiu para a alta do Índice. Em média, os gastos com saúde subiram 1,64% no mês passado. De acordo com os técnicos da Ordem, o resultado foi influenciado pelo aumento nos preços dos remédios e produtos farmacêuticos (3,36%) e serviços médicos (1,02%). O grupo Transporte fechou em alta de 1,08%, refletindo um reajuste de 6,02% no preço do litro do álcool, aumento de 3,25% nos preços do seguro e óleo lubrificante (2,79%). O preço da gasolina ainda fechou em queda de 0,81%. O grupo Vestuário subiu 0,37%; Despesas Pessoais, 0,25%; Habitação, 0,07%; e Educação, 0,05%. O grupo Alimentação foi o único a mostrar queda em abril, de 0,31%.