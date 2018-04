Inflação passa de 1% em São Paulo, segundo a Fipe A apuração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, referente à terceira quadrissemana de agosto, acusou inflação de 1,08% em São Paulo, ante 0,95%, do levantamento anterior. A taxa de inflação na cidade de São Paulo fechou a terceira quadrissemana de agosto levemente acima da expectativa máxima prevista de 1,00%, segundo analistas e economistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado. O grupo que sofreu maior elevação foi Habitação, com 1,81%, contra 1,36% da pesquisa passada. Com menor variação, apareceu Alimentação (1,49%, ante 1,39%). No grupo dos recuos vêm Transportes (de 0,29% para 0,13%) e Despesas Pessoais (0,47%, ante 0,59%). O grupo Vestuário não teve variação.