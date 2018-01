Inflação pelo IGP-10 avança para 0,38% em março O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) registrou inflação de 0,38% em março, ante elevação de 0,28% em fevereiro, segundo divulgado nesta quinta-feira, 15, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou acima do teto das estimativas de 15 instituições financeiras consultadas pela Agência Estado. As previsões indicavam que o indicador estaria entre 0,25% e 0,34%. No âmbito do IGP-10, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do total do indicador, variou 0,41%, em março, acelerando-se em relação ao resultado de fevereiro, quando a alta havia sido de 0,16%. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem 30% do peso do IGP-10 e mede a variação de preços no varejo, registrou alta de 0,38% em março, ante 0,54% no mês de fevereiro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-10, registrou em março taxa de variação de 0,21%, abaixo do resultado do mês anterior, de 0,39%. No acumulado do ano, o IGP-10 registra alta de 1,05%. Em 12 meses, o acumulado é de 4,13%. O IGP-10 foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 de fevereiro e 10 de março.