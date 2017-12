Inflação pelo IGP-10 cai de 1,58% para 1,24% em abril A inflação medida pelo IGP-10, da Fundação Getúlio Vargas, ficou em 1,24% em abril. O IGP-10 é calculado com base nos trinta dias contados a partir do dia 11 do mês anterior - março, no caso - ao dia 10 do mês corrente (abril). O índice de abril recuou em relação a março, quando o IGP-10 foi de 1,58%. Os índices que compõem o IGP-10 apresentaram as seguintes variações em abril: IPA (1,24%); IPC (1,22%); INCC (1,31%). No ano, o IGP-10 acumula alta de 7,74%. Em 12 meses, a variação acumulada é de 33,08%.