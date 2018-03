Inflação pelo IGP-10 cai de 2,42% para 1,58% A inflação medida pelo IGP-10 caiu para 1,58% em março, na comparação com os 2,42% de fevereiro. O IPA reduziu a variação para 1,74% contra 2,67% no mês passado; o IPC subiu 1,20% (2,08% em fevereiro); e o INCC subiu para 1,47% em março sobre 1,41% em fevereiro. Neste ano, o IGP-10 acumula alta de 6,42% e, em 12 meses, 31,92%. O IGP-10 mede o comportamento dos preços dos dias 20 de um mês ao dia 10 do seguinte.