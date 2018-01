Inflação pelo IGP-10 é a maior desde agosto de 1994 O IGP-10 de dezembro ficou em 4,87%, o maior desde agosto de 1994, quando ficou em 12,57%, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Comparado ao índice em novembro (4,73%), a taxa de dezembro foi 0,14 ponto porcentual superior. No acumulado do ano, o IGP-10 ficou em 24,6%. O Índice de Preços por Atacado (IPA) em dezembro foi de 5,91%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 2,98%. E o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) ficou em 2,75%. Em dezembro, houve um recuo na inflação no atacado, que no mês passado ficou em 6,40%. Já no varejo, a inflação subiu 1,12 ponto porcentual acima da taxa de novembro, de 1,86%.