Inflação pelo IGP-10 fica em 2,29% em janeiro A inflação medida pelo Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) caiu em janeiro na comparação com dezembro. O índice foi de 2,29% este mês, equivalente à metade do IGP-10 de dezembro, de 4,87%. A redução foi resultado, basicamente, da valorização cambial do real frente ao dólar no período da coleta de preços (de 11 de dezembro a 10 de janeiro). Segundo a Fundação Getúlio Vargas, todos os indicadores que compõem o IGP-10 - varejo, atacado e construção civil - tiveram quedas expressivas em janeiro, em relação aos resultados de dezembro. De acordo com o economista da FGV, Salomão Quadros, embora o recuo do IGP-10 tenha sido significativo, já está sendo detectada perda de fôlego na desaceleração da inflação. "Houve reduções mais expressivas, devido à valorização cambial, em meses anteriores a dezembro", disse. Ele considera, porém, que o IGP-10 de fevereiro pode ficar abaixo de 2%, caso o dólar não ultrapasse o nível de R$ 3 80 e se confirmem as boas perspectivas de safra agrícola. Porém, ele ressaltou que esta avaliação de tendência de desaceleração só é válida "em curtíssimo prazo, ou seja, para os próximos dois ou três meses". O Índice de Preços por Atacado (IPA), responsável por 60% do cálculo total da taxa, foi de 2,60% em janeiro, um recuo também expressivo ante o IPA-10 de dezembro, de 5,91%. Quadros lembra que o dólar tem efeito direto nos preços no atacado. Os produtos agrícolas passaram de uma variação de 6,84% em dezembro para 2,43% em janeiro. Por sua vez, os produtos industriais dentro do IPA alcançaram 2,66% em janeiro, ante 5,52% em dezembro. A apreciação cambial do real também influenciou os preços do varejo. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) de janeiro registrou variação de 1,84%, ante os 2,98% observados no IGP-10 de dezembro. Dos sete grupos que compõem a formação do índice de varejo (que representa 30% do resultado total do IGP-10) cinco apresentaram desacaleração na variação de janeiro ante o resultado de dezembro. O grupo alimentação, um dos mais importantes do IPC, teve alta de 3,33% este mês; em dezembro, os preços no segmento variaram 5,29%. A tendência de desaceleração nos reajustes de preços e, por conseqüência, na inflação, pode permanecer, embora não com tanto fôlego quanto nos últimos meses do ano passado. Quadros explicou que no início do ano há um fator favorável à queda da inflação: a perspectiva de começo de plantio de safra de vários produtos. Ele considerou que no ano passado, além da desvalorização cambial, os preços sofreram influência de períodos de entressafra muito longos. Ele acrescentou ainda que o "o efeito benéfico do câmbio (a valorização cambial do Real perante o dólar) está quase se esgotando". Porém, historicamente, índices inflacionários do primeiro semestre tendem a ser menores do que os do segundo semestre, devido à questões de safra.