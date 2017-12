Inflação pelo IGP-DI sobe de 1,59% para 1,66% O Índice Geral de Preço Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, ficou em 1,66%, contra 1,59% em fevereiro. O resultado ficou acima das previsões dos economistas ouvidos pela Agência Estado, que variavam entre 1,25% e 1,45%. A taxa é a maior já verificada em um mês de março desde 1999, quando o IGP-DI foi de 1,98%. Os índices que compõem o IGP-DI apresentaram as seguintes variações: IPA (atacado), 1,93%; IPC (consumidor), 1,06%; e INCC (construção), 1,38%. No ano, o IGP-DI acumula alta de 5,52% e de 3 2,75% em 12 meses até março. O IGP-DI reflete o comportamento dos preços entre os dias 1º e 30, abrangendo a variação do chamado "mês cheio".