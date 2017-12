Inflação pelo IGP-M cai de 1,53% para 0,92% A inflação medida pelo IGP-M registrou forte queda em abril na comparação com março. O índice, calculado pela FGV, subiu 0,92%, contra 1,53% no mês passado. Em abril de 2002, o IGP-M foi de 0,56%. No ano, a inflação acumula 7,25% e, em 12 meses, 32,97%. Neste mês de abril, os preços no atacado (IPA) avançaram 0,80%, ao consumidor (IPC) subiram 1,28% e da construção (INCC), 0,81. O IGP-M de abril ficou dentro das expectativas do mercado, que esperava uma inflação entre 0,80% e 1,10%.