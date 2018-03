Inflação pelo IGP-M cai de 2,28% para 1,53% O IGP-M de março, medido pela Fundação Getúlio Vargas, ficou em 1,53%, dentro das expectativas do mercado, que variavam entre 1,35% e 1,70%. A taxa ficou abaixo da verificada em fevereiro, quando o IGP-M havia variado 2,28%. Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações: IPA, 1,72%; IPC, 1,10%; e INCC, 1,38%. No ano, o IGP-M acumula alta de 6,27%, em doze meses até março, 32,48%.