Inflação pelo IPC-S desacelera em 4 de 7 capitais A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou hoje os resultados regionais de inflação, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), das sete capitais usadas para o cálculo do índice. Do total, quatro capitais apresentaram desaceleração de preços, entre a terceira e a quarta quadrissemana do mês. A inflação em São Paulo perdeu força, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade subiram 0,71% no âmbito do índice apurado até o dia 31 de dezembro, em comparação com a elevação de 0,78% no indicador da semana anterior, até 22 de dezembro. A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do indicador. De acordo com a fundação, foram apuradas elevações de preços menos intensas nas cidades de Brasília (de 0,76% para 0,69%); Porto Alegre (de 0,36% para 0,26%); Belo Horizonte (de 0,55% para 0,53%) e na já citada São Paulo. As outras capitais apresentaram aceleração de preços, no mesmo período. É o caso de Rio de Janeiro (de 0,48% para 0,58%); Salvador (de 1,03 para 1,12%); e Recife (de 0,93% para 1,14% ). A FGV anunciou ontem o resultado total do IPC-S referente à quarta prévia de dezembro, que subiu 0,7%. No ano, a inflação medida pelo IPC-S ficou em 4,6%.