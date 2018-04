Inflação pelo IPCA-15 desacelera em abril, para 0,22% A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15) caiu para 0,22% em abril, ante 0,41% em março, segundo divulgou nesta quarta-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, entre 0,30% a 0,36%. O IPCA-15 é uma espécie de prévia do IPCA, índice oficial de inflação utilizando pelo Banco Central para cumprir o regime de metas de inflação. Nos primeiros quatro meses do ano, o índice acumulou alta de 1,62% e, em 12 meses até abril, de 3%. Segundo o documento de divulgação do IBGE, "o menor crescimento de preços dos produtos alimentícios foi a principal causa da redução do IPCA-15 de março para abril". Enquanto o grupo alimentação e bebidas havia registrado alta de 1,21% em março, em abril o resultado recuou para 0,39% e a contribuição desse grupo para o IPCA-15 do mês caiu de 0,25 ponto porcentual para 0,08 ponto em abril. Houve forte recuo nos reajustes de produtos que vinham sendo prejudicados pelo clima, como tomate (de 22,05% em março para 2,1% em abril) e cebola (de 24,35% para 14,17%), além de perda de intensidade de crescimento em alimentos que vinham registrando aumentos significativos, como ovos (de 9,19% para 3,97%) e café (de 5,28% para 2,44%). Outros produtos chegaram a mostrar queda de preços, como as frutas (de 4,58% em abril para -2,08% em março) e o frango (de 6,05% para -1,22%). A gasolina , que também havia se destacado pela alta de março (1,00%), ficou estável em abril (0,03%). O álcool , por outro lado, subiu de -0,64% em março para 2,51% em abril. Os artigos de vestuário passaram de uma taxa de -0,36% em março para 0,43% em abril. Os técnicos do instituto não concedem entrevista para comentar os resultados desse indicador.