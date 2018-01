Inflação pelo IPCA-15 dobra em abril A inflação medida pelo IPCA-15 subiu para 0,74% em abril, contra 0,35% em março. A alta foi provocada pelas tarifas dos ônibus urbanos, que subiram 4,43% e tiveram impacto de 0,22 ponto percentual na taxa. O resultado do IPCA-15 ficou dentro das estimativas do mercado, que iam de 0,64% a 0,80%. Vários itens de peso importante no consumo das famílias tiveram aumento em abril, como remédios (0,61%), vestuário (0,83%), alimentos (0,48%), telefonia celular (2,45%), taxa de água e esgoto (1,78%) e álcool combustível (1,11%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,53% e, em doze meses, chega a 7,88%. Este dado em 12 meses representa uma aceleração em relação ao de março, quando a taxa acumulada no mesmo período era de 7,31%. A pesquisa de preços divulgada hoje pelo IBGE foi realizada entre 15 de março e 13 de abril e comparada com os preços vigentes de 15 de fevereiro a 14 de março. Os técnicos do IBGE não comentam em entrevista os dados do IPCA-15, que é uma prévia dos dados do IPCA do mês e é calculado de acordo com a mesma metodologia do índice que é referência para as metas de inflação do governo. A diferença entre o IPCA-15 e o IPCA está apenas no período de coleta dos preços. A meta de inflação deste ano pelo IPCA é de 5,1%. O IPCA-15 é uma prévia do IPCA, a taxa usada pelo governo para o sistema de metas de inflação. Para este ano, a meta do IPCA é de 5,1%.