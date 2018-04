Inflação pelo IPCA acelera e sobe 0,48% em janeiro O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,48 por cento em janeiro, ante alta de 0,28 por cento em dezembro do ano passado, mostraram dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Analistas consultados pela Reuters esperavam alta de 0,42 por cento para o IPCA em janeiro, de acordo com a mediana e a média dos prognósticos de 27 instituições. As estimativas variaram de 0,35 por cento a 0,50 por cento. Em 2008, o IPCA acumulou alta de 5,90 por cento. Nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, o índice acumulou alta de 5,84 por cento. O Banco Central persegue uma meta de inflação este ano de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade)