Inflação pelo IPCA agrada Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse na noite desta terça-feira que o IPCA de maio (0,61%) ficou "dentro das expectativas, o que é bom". O IPCA é o índice usado pelo governo para o sistema de metas de inflação. Nos cinco meses do ano, o IPCA registra alta de 6,8%. A meta do governo é de um IPCA de 8,5% ao ano, com a tolerância de até 10,5%. Ele fez a declaração ao chegar ao Ministério das Comunicações, onde se reunirá com o ministro Miro Teixeira e as empresas concessionárias de telefonia fixa. Até o momento, a Fazenda estava sendo representada pelo secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa. Na reunião com as operadoras, deve ser definido o reajuste das tarifas de telefone em julho. A idéia do governo é parcelar o aumento em duas vezes: 20% agora e o restante no final do ano, mantendo o IGP-DI como indexador.