Inflação pelo IPCA tem ligeira alta e fecha março em 0,61% A inflação de março medida pelo IPCA, o índice usado para o sistema de metas de inflação, teve variação de 0,61%, contra 0,59% em fevereiro. Segundo o IBGE, o principal impacto foi provocados pelas tarifas de ônibus urbanos, que tiveram reajuste de 5,02% e responderam por 0,25 ponto percentual do índice. Outros impactos de alta foram as taxas de água e esgoto (4,42%) e gasolina (0,71%). Os alimentos desaceleraram a alta de 0,49% em fevereiro para 0,26% em março, com queda de produtos importantes, como pão francês (-1,55%) e hortaliças (-4,26%). Houve desaceleração também no item cursos, que foi o principal responsável pela inflação de fevereiro, mas reduziu sua variação de 6,29% para 0,50%. No primeiro trimestre, o IPCA acumula 1,79%, abaixo do 1,85% no primeiro trimestre de 2004. Nos últimos doze meses o índice é de 7,54%, acima dos doze meses imediatamente anteriores (7,39%). Em março de 2004, o IPCA foi de 0,47%.