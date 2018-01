Inflação pode ser nula ou negativa em fevereiro, diz Fipe O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), Paulo Picchetti, manteve hoje sua projeção de que a inflação em São Paulo fechará em 0,10% em fevereiro ou "muito próximo de 0%", como disse na semana passada. Ele admitiu hoje, no entanto, que o índice deste mês possa ficar no terreno negativo. "Fevereiro está com cara de deflação", afirmou. A possível mudança de previsão será feita apenas na semana que vem, segundo o coordenador, em função da oscilação dos preços dos alimentos, que poderia influenciar o índice fortemente para cima ou para baixo, de uma semana para outra. "Uma semana só (de inflação conhecida) é pouco", disse, referindo-se ao dado da primeira quadrissemana deste mês, que ficou em 0,20%, abaixo das expectativas do mercado financeiro. Caso a Fipe revele mesmo que haverá deflação em fevereiro, será a primeira vez em seis meses. Em 2005, o IPC ficou negativo no fechamento de agosto e de junho, ambos em -0,20%. Mesmo com essa perspectiva de inflação mais baixa, o coordenador manteve a projeção de que o IPC encerrará o ano em 4,5%. Pressão De acordo com Picchetti, a única pressão esperada para o mês é de 0,06 ponto porcentual, proveniente do pagamento de licenciamento de veículos. "Os demais impactos de janeiro devem desaparecer", previu. O grupo Educação, por exemplo, que esteve entre as maiores altas da inflação na capital paulista já está "zerado" na ponta ao consumidor, segundo levantamento da Fipe. Outro vilão do mês passado, o item viagem (excursão) apresentou deflação de 18% na ponta ao consumidor, na primeira semana de fevereiro, em relação à primeira de janeiro. O álcool combustível continua a subir na ponta ao consumidor, mas a aceleração já caiu pela metade, passando de 6,7% para 3,5% na primeira semana deste mês. "Até final de fevereiro, a pressão deste item será bem menor". Picchetti destacou ainda que o grupo Vestuário, que ficou negativo em 0,63% na primeira quadrissemana deste mês, deve continuar em deflação. Segundo ele, a queda está ainda maior na ponta ao consumidor. O coordenador lembrou ainda que o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da primeira prévia ficou em 0,03%, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para Picchetti, a queda de 1,13% do Índice de Preços por Atacado (que corresponde a 60% do IGP-M) do setor agrícola deve ser transmitida para o varejo ainda este mês, sendo mais um benefício para a inflação da capital paulista no período. O IPC-Fipe mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos.