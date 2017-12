Inflação pode subir em julho O aumento no preços da gasolina vai causar um impacto sobre a inflação de aproximadamente 0,25 ponto porcentual, de acordo com cálculos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os efeitos do aumento sobre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) serão distribuídos pelos meses de julho e agosto, já que o reajuste começa a valer a partir do próximo sábado. A decisão do governo, que prevê um aumento da gasolina nos postos de 11,3%, levou a Fipe a rever a previsão da inflação fechada de julho de 0,60% para 0,70%. Porém na expectativa anual, a Fundação mantém a projeção para a inflação em 4,5%. Há duas semanas, os preços da gasolina e do álcool já tinham subido em decorrência da mudança de tributação do PIS e da Cofins. Isso contribuiu para uma alta de 0,33% da inflação medida pela Fipe na primeira quadrissemana de julho, segundo dados divulgados ontem. O resultado é quase o dobro do obtido em junho, quando o IPC ficou em 0,18%.