Inflação pode subir mais em 2000 Levantamento feito pelo Banco Central (BC) revela que as estimativas dos bancos para a variação anual dos cinco índices pesquisados foram revistas para cima. A maior variação foi verificada na projeção feita para a variação anual do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M), que saltou 0,20 ponto porcentual, passando de 7,76% para 7,96%. Para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), a variação foi de 0,06 ponto porcentual, com a taxa subindo de 7,54%, para 8%. O Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), usado pelo Banco Central no sistema de metas de inflação, teve sua projeção elevada em 0,03 ponto porcentual, saltando de 5,97% para 6%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) teve sua projeção alterada de 5,23%, para 5,35% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 5,40%, para 5,45%. Ainda dentro das metas Apesar das revisões para cima, todas as previsões para o fechamento do ano ainda estão dentro da meta de inflação definida pelo governo - um IPCA acumulado em 12 meses de 6% - com margem de alteração de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo. Os bons resultados do primeiro semestre do ano podem compensar o repique os índices em julho e agosto. Projeções mais otimistas para agosto Já as projeções de inflação para agosto foram revistas para baixo no levantamento feito pelo BC. Os bancos consultados projetam uma variação de 0,80% para o IPCA em agosto, ante 1,05%, no esperado no final do mês passado. Para o IPC-Fipe, a estimativa é de que o índice registre uma variação de 1,07% em agosto, ante uma previsão de 1,10%. A projeção para a variação do INPC para agosto foi reduzida em 0,10 ponto porcentual, passando de 0,90% para 0,80%. Apenas as projeções para o IGP-DI e para o IGP-M em agosto sofreram alteração para cima. No caso do IGP-DI ela saltou de 0,73% para 0,87% e o IGP-M, passou de 1,10% para 1,20%.