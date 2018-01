Inflação recua na terceira prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação de 1,81% na terceira quadrissemana de agosto no município de São Paulo. Este número mostra uma leve queda em relação ao período anterior, quando o IPC foi de 1,87%. O grupo Transportes, que subiu 3,29%, manteve a tendência das últimas semanas e apresentou o maior aumento, seguido pelo grupo Alimentação, cuja alta foi de 2,87%. Habitação subiu 1,50%, índice mais alto do que o da última quadrissemana, quando o aumento foi de 1,23%. Saúde, Vestuário e Educação também registraram variações maiores em relação às semanas anteriores. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC Item Variação (%) Habitação +1,50 Alimentação +2,87 Transportes +3,29 Despesas pessoais +0,22 Saúde +1,23 Vestuário +0,41 Educação +0,08 Índice geral +1,81