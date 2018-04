Inflação recua pelo sexto mês seguido na China O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) desacelerou na China pelo sexto mês seguido em outubro, ampliando o espaço para flexibilidade maior da política monetária por Pequim. O CPI subiu 4% em outubro em comparação a outubro do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas, abaixo da elevação de 4,6% em setembro. Os preços dos alimentos, um dos principais componentes do índice de inflação, avançaram 8,5% em outubro em comparação ao mesmo mês do ano passado, abaixo da alta de 9,7% registrada em setembro. Os preços fora do segmento alimentos subiram 1,6% em outubro, depois de alta de 9,1% em setembro. As informações são da Dow Jones.