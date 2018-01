Inflação reflete somente custos, diz IBGE O repasse da desvalorização do real para os preços segue como o principal responsável pela alta da inflação nas últimas semanas, afirmou a chefe do Departamento de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos. "Não há indício de nenhum outro elemento pressionando a inflação que não o dólar, que começou a impactar os preços no atacado e agora chega ao bolso do consumidor", disse. Mesmo com os sinais de aquecimento da atividade industrial e da reabilitação de crédito, Eulina afirma que não há pressão de demanda interna sobre a alta de preços. Ela afirmou que a alta generalizada de preços, que atinge não somente itens cujos custos estão diretamente ligados ao dólar, ocorre via contaminação. Por causa disso alguns serviços já mostraram aumento de preços em novembro, como odontológicos, manicure e consertos em geral. Para Eulina, mesmo o dólar iniciando dezembro em R$ 3,80 a pressão sobre os combustíveis deve diminuir em dezembro, "a não ser que haja novo aumento". A previsão considera a redução nos preços anunciada pela Petrobras recentemente. "Por enquanto não há evidências de que o dólar continuará pressionando os combustíveis", afirmou. Ela também não vê como provável a indexação da economia. "A tendência dos preços é arrefecer com o tão logo haja desaceleração da alta do dólar", afirmou.