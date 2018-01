Inflação registra tendência de queda De acordo com análise feita pelo Lloyds TSB, os primeiros indicadores para a inflação de maio continuam se mostrando bem tranqüilos. A primeira quadrissemana do IPC-Fipe ficou em 0,03%, com o core inflation - índice de inflação descontado a parte de energia e alimentos - apresentando deflação de 0,17%. O core inflation registrou queda nos últimos meses: 0,63% em janeiro, 0,20% em fevereiro, 0,30% em março e 0,05% em abril. De acordo com a análise, a tendência de queda é um bom indicador de menores pressões sobre o preços. O IPC-Fipe projetado para maio é de 0,25% e 0,68% para junho. Um alerta: nos últimos dias o barril do petróleo no mercado internacional subiu para US$ 27,83 (18,4% no mês). O número é significativo. Caso tal tendência não seja revertida, o governo pode se ver tentado a elevar os combustíveis mais uma vez em breve.