Inflação resistente faz dólar subir e bolsa cair Os resultados dos índices da inflação desta semana, mostrando que o ritmo da queda de preços é menor do que o esperado, fizeram o dólar subir, a bolsa de São Paulo cair e deixaram os analistas certos de que não haverá queda dos juros já. O dólar subiu pelo terceiro dia consecutivo, fechando em alta de 1,60%, cotado a R$ 3,246. A bolsa paulista fechou em queda de 1,42%, com volume financeiro de R$ 734 milhões. Em Nova York, o Dow Jones subiu 0,29% e a Nasdaq ganhou 0,65%. Os números do IPCA de março Os números do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas Os números do IPC da Fipe da USP (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas)