Inflação semanal desacelera para 0,19% A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da primeira quinzena de agosto desacelerou para 0,19%, em comparação com a alta de 0,21% registrada no indicador anterior pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa anunciada nesta quarta-feira ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,13% a 0,32%, e abaixo da mediana das expectativas (0,27%). Segundo a FGV, a desaceleração foi provocada por elevações menos intensas, e até mesmo deflações mais fortes nos preços de cinco dos sete grupos que formam o IPC-S. É o caso de Vestuário, que foi de -1,13% para -1,45%. Saúde e Cuidados Pessoais passou de 0,14% para 0,11%. Educação, Leitura e Recreação de 0,51% para 0,33%. Transportes de 0,23% para 0,22% e Despesas Diversas de 0,05% para -0,01%. O único grupo a registrar aceleração de preços no período foi o de Alimentação, que subiu de 0,85% para 0,91%, enquanto o grupo Habitação permaneceu com o mesmo resultado de queda na segunda quadrissemana de agosto, com -0,14%. Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram apuradas nos preços de mamão da amazônia - papaya (69,94%); manga (33,64%) e limão (29,02%). Já as mais expressivas quedas de preço foram registradas em batata-inglesa (-13,45%); cebola (-15,16%) e tomate (-9,81%).