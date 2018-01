Inflação semanal medida pela FGV tem alta A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) ficou em 0,86% na semana encerrada em 7 de abril, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No IPC-S anterior, até 31 de março, o indicador atingiu alta de 0,70%. A instituição diz que vestuário, transportes, alimentação e saúde e cuidados pessoais foram os responsáveis pela alta. A FGV não divulgou as variações desses grupos, mas disse que o grupo alimentação "apresentou aumentos nas taxas de variação de itens importantes na cesta de consumo das famílias, notadamente alimentos in natura". De acordo com a fundação, o resultado foi o terceiro mais elevado de 2005, ficando apenas, 0,04 ponto percentual abaixo da taxa divulgada na primeira semana de fevereiro, 0,90%, que permanece como o maior resultado do ano. A inflação anunciada hoje ficou acima das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,40% a 0,78%).