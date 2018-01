Inflação sob controle Com o Índice de Preços ao Consumidor em queda de 0,06%, o coordenador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, avalia que o governo poderia ser mais ousado na redução das taxas básicas de juros e na adoção de um viés de baixa. Isso, segundo Heron, somente será possível se o mercado financeiro estiver mais calmo. Mas não deixa de ser um fato positivo a inflação estar mostrando sinais de estabilidade, indicando que a economia está mais próxima da estabilidade. Na opinião do economista, é importante destacar que o núcleo da inflação, que exclui preços administrados e sujeitos a variações sazonais, está estável, confirmando que a inflação continua sob controle. Além disso, os indicadores de custo de vida acumulados neste ano estão inferiores aos registrados no fim de 1999, reforçando a tendência de queda do custo de vida. Pressão do petróleo Apesar da análise otimista, a Fipe manteve a projeção anual de inflação de 5%, preocupada com o futuro dos preços do petróleo. Com a nova conjuntura no mercado internacional, podem ocorrer reajustes dos combustíveis no segundo semestre. Além disso, a alta do câmbio de 1,4% neste mês, pode ter impacto nos preços nos próximos meses. Há ainda o efeito da alta das tarifas. FGV confirma tendência de queda A inflação entre os dias 11 de abril e 10 de maio, medida pelo Índice Geral de Preços Número 10 (IGP-10) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi de 0,18%. Caiu em relação ao índice de abril e confirma a tendência já registrada pela Fipe de queda de preços. A taxa poderia ter sido até menor, se não fosse a greve dos caminhoneiros, disse o chefe do Centro de Estudos de Preços do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, Paulo Sidney Melo Cota, que acabou impedindo uma queda maior dos preços dos alimentos.