Inflação sob pressão O IPCA, índice oficial para as metas de inflação, ficou em 0,23% em junho, e acumula 1,64% no ano (veja no link abaixo). É menos de um terço da meta estipulada pelo governo para este ano, de 6%. Já se sabe, porém, que a inflação no segundo semestre será maior. A gerente de Índice de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eulina Nunes dos Santos, diz que os preços da gasolina, energia elétrica, gás de cozinha e telefone, que estão sendo reajustados, representam mais de 10% do peso do IPCA. São preços administrados pelo governo, que não têm contribuído para a queda da inflação. Enquanto o IPCA completou seis anos de Plano Real com alta de 88,34%, a telefonia fixa, cujo preço é administrado pelo governo, subiu 308,17%. Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, o de comunicação foi o que teve maior inflação, com 274,52% de aumento. Mais emprego aquece consumo de alimentos e puxa preços De acordo com Eulina, o comportamento dos preços dos alimentos influiu muito para que a inflação no semestre ficasse baixa. Mas a situação começa a se reverter. Pela primeira vez desde fevereiro, os preços dos alimentos ao consumidor voltaram a subir na primeira quadrissemana deste mês, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Veja mais informações no link abaixo. O item alimentação subiu de 0,18% ante queda de 0,22% na semana anterior. O coordenador do IPC da Fipe, Heron do Carmo, atribui essa alta à recuperação nos preços dos chamados "bens de salário", que são os alimentos básicos, cuja procura aumenta quando o consumidor consegue se recolocar no mercado de trabalho. Apesar da recuperação da massa salarial, que já está tendo impactos na sustentação de alguns preços, Heron mantém as projeções de 4,5% de inflação medida pelo IPC da Fipe para este ano e não acredita numa disparada dos preços puxada pela demanda crescente.