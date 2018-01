Inflação sobe 0,3% em fevereiro nos EUA; renda cai 0,1% O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,3% em fevereiro em comparação com janeiro, informou o Departamento de Trabalho do país. Em janeiro, o índice havia subido 0,5%. O núcleo do índice, que exclui preços de energia e alimentos, subiu 0,2%, o mesmo índice de crescimento registrado em janeiro. Em termos anuais, o núcleo do índice cresceu 1,2% para os 12 meses que terminaram em fevereiro. De forma geral, os resultados ficaram dentro do esperado por analistas de Wall Street. Uma pesquisa da Dow Jones e CNBC produziu estimativa média de alta de 0,3% do índice geral e de 0,1% do núcleo. Renda O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos informou em comunicado que a renda semanal média dos assalariados norte-americanos, ajustada para inflação, caiu 0,1% em fevereiro. O crescimento de 0,2% da renda média por hora trabalhada foi compensado por um ganho de 0,3% do CPI. A média semanal de horas trabalhadas ficou inalterada. As informações são da Dow Jones.