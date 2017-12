Inflação sobe de 0,62% para 1,05% pelo IGP-DI O Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu para 1,05% em setembro. Em agosto, ele foi de 0,62%. O Índice de Preços por Atacado (IPA) aumentou de 0,70% em agosto para 1,29% em setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) passou de 0,13% em agosto para 0,76% em setembro. O grupo com a maior alta foi o de despesas diversas, que registrou 1,39% de aumento. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve queda e passou de 1,44% em agosto para 0,22% em setembro. No acumulado do ano, o IGP-DI está em 6,07% e em doze meses, em 20,10%.